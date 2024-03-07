Önce Afrika’dan, sonra Balkanlar’dan! 81 il Ramazan ayına böyle girecek… Türkiye’de soğuk havalar yavaş yavaş etkisini gösterirken, meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Herkes Pazar gecesi uykuya dalacak, Pazartesi sabahı böyle uyanacak…

ensonhaber.com

Kış mevsiminin tekrar kendini hatırlattığı bu günlerde, Türkiye'de soğuk sistem yeniden etkisini göstermeye başladı.

Ancak sadece havanın değil, vatandaşlarımızın da dengesini değiştiren bir atmosfer oluştu.

Meteoroloji kaynaklarından gelen yeni uyarı, Pazar gecesi uykuya dalacak olan herkesi Pazartesi sabahı bir sürprizle karşılamaya hazırlıyor.

Hava Forum'un duyurusuna göre, Ramazan ayıyla birlikte yeni bir hava olayı yurda giriş yapıyor.

Afrika’dan geri gelecek, ardından Balkanlar devreye girecek. Bütün Türkiye iliklerine kadar hissedecek.

48 saat sürecek

Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Ramazana Afrika ılık hava dalgasıyla başlayacağız. Pazartesi ve Salı 81 şehirde güneş bekliyoruz. Bu 48 saat bahar havası yaşanacak. Ramazanın 3. gününden itibaren ise Balkan serinlemesiyle tekrar normallere döneceğiz..."