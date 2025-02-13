Online alışveriş devlerine Rekabet Kurulu radarına yakalandı! Yorum cezası verildi

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Milyonlarca kullanıcısı bulunan online alışveriş siteleri Rekabet Kurulu radarına yakalandı. Ticaret Bakanlığı’na bağlı hizmet veren Rekabet Kurulu tarafından, Hepsiburada ve Trendyol’a verilen ceza gündem oldu.

Reklam Kurulu’nun, Hepsiburada ve Trendyol’a verdiği cezanın nedeninin tüketici yorumlarıyla ilgili haksız ticari uygulamalar nedeniyle olduğu belirtildi.

Hepsiburada’nın şablon halindeki olumlu yorumlarla tüketicileri yanılttığı, Trendyol’un ise olumsuz yorumları yayınlamayarak sansür uyguladığı belirtildi.

MANİPÜLASYON TESĞİT RDİLDİ!

Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Hepsiburada’daki 'U.S. Polo Assn' satıcılı bazı ürünlerde birbirini tekrar eden, aynı ifadelerle yazılmış çok sayıda olumlu yorum dikkat çekti.

Söz konusu yorumlar üzerinde yapılan incelemede ise, bu yorumların tüketicilere hazır şablon olarak sunulduğu ve alışveriş yapanları olumlu değerlendirme yapmaya yönlendirdiği belirlendi.

İlgili markaya ait olan ürünlerde “Çok rahat ve kaliteli… Çok güzel pamuklu ve kaliteli, tavsiye ederim.”, “Kumaşı çok güzel, çok iyi ve kaliteli.”, “Yumuşak, rahat ve tarz.”, “Kumaşını beğendim, hoş bir dokusu var.”, “Çok tarz ve kaliteli, rahat bir ürün.” tarzında yapılan yorumların tüketiciyi yanılttığını ve alışveriş tercihlerine haksız bir şekilde yön verdiğini belirtti.

OLUMSUZ YORUMLAR YAYINLANMIYOR!

Cezaya konu olan Trendyol hakkında yapılan incelemelerde ise, olumsuz yorumları yayınlamama politikasını da inceleyerek, bunun tüketiciyi yanıltıcı bir uygulama olduğuna karar verildiği belirtildi.

Bir tüketici, 'Tansoy Home' adlı satıcıdan Mabel marka teraslı kedi evi satın aldıktan sonra, ürünün ayıplı olduğunu belirterek şu yorumu yazdı: “Dalga geçer gibi 4 parça 20 gramlık ve 5 cm ebadında kedi silüeti göndermişler. Mümkün olsa bir yıldızın da altında puanlamak isterdim.”

Ancak söz konusu olan online alışveriş sitesi, bu yorumu yayın politikalarına uymadığı gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine Reklam Kurulu tarafından, tüketicilerin ürün ve satıcılar hakkında değerlendirme yapma hakkına sahip olduğunu ve bu yorumların olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin yayınlanması gerektiğini belirtildi.

Olumsuz yorumların sansürlenmesini 'haksız ticari uygulama' olarak nitelendirerek, Trendyol’a ilgili uygulamaların durdurulması cezası verildi.