Optik illüzyon: Gülümseyen yüzü bulun! 3..2..1...

Yağmur Dinç

Optik illüzyonlar, insan zihnini kandırmak ve ince detayları fark etme yeteneğini zorlamak için tasarlanmış görsel bulmacalardır.

Bu illüzyonlar, gözlerimize yapılan eğlenceli bir şakadan çok daha fazlası olan, beynimizin işleyişine dair ilgi çekici bir pencere sunar.

Ayrıca yaratıcılığı artırarak ve düşünme becerilerinizi keskinleştirerek bilişsel yeteneklerinizi de geliştirebilirler.

Bu beyin jimnastiği oyunlarını düzenli olarak oynamak hafızayı güçlendirebilir, problem çözme yeteneklerini geliştirebilir ve zihni kalıpların dışında düşünmeye eğitebilir.

Keskin gözlere sahip misiniz?

Sonra 6 saniyede gülen yüzü bul!

Hadi başlayalım!

Kaynak: CBD.co

Bu resimde bir grup yüz görülüyor.

Kalabalık arasında, açıkça görülebilen bir gülümseyen yüz var.

Sizin göreviniz 6 saniyede gülümseyen yüzü bulmak.

Bunu bulabilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Bu optik illüzyon bulmacasıyla gözlem becerilerinizi test edin.

Resmi dikkatlice inceleyin.

Gülümseyen yüzü buldun mu?

İpucu mu lazım? Hadi bakalım.

Resmin sağ tarafında gülümseyen yüz bulunmuyor.

Son saniyeler kaldı...

Ve...

Zaman doldu!

İçinizden kaçı gülümseyen yüzü bulmayı başardı?

Bunu başaranları tebrik ederim; sizin gözleriniz çok keskin.

Eğer hala çözümü arıyorsanız aramayı bırakın ve aşağıdaki çözüme göz atın.