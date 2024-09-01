Optik İllüzyon: Hangi masa daha büyük? Sadece %1'lik kısım çözebiliyor... İki masanın bu optik illüzyon görüntüsüne bakın. Soldaki (Tablo A) uzun ve dar görünüyor, sağdaki (Tablo B) ise daha kare görünüyor. Hangi masanın daha büyük olduğunu söyleyebilir misiniz?

Editör: Yağmur Dinç

Optik illüzyonlar, görsel hileleri beyin gücüyle harmanlayarak insan zihnini her zaman etkilemiştir. Optik illüzyon bulmacaları, şekil ve boyut algınızı akıllıca çarpıtır

Birçok insan yargıya varmak için acele eder, ancak başlangıçtaki içgüdülerinin yanlış olduğunu öğrenir. Unutmayın, optik illüzyon resimleri beyninizi aldatmak için tasarlanmıştır.

Zamana dayalı bir IQ testiyle birleştirildiğinde, optik illüzyon IQ testleri baskı altında zekanızı ve gözlem becerilerinizi ölçmek için eşsiz bir fırsat sunar.

Bu viral optik illüzyonda, 8 saniyede hangi masanın daha büyük olduğunu belirlemek için olağanüstü algı becerisine, hıza ve doğruluğa ihtiyacınız olacak.

İşte meydan okuma: İki masanın resmine bakın.

Bu heyecan verici optik illüzyon IQ testinde, hangi masanın daha büyük olduğunu belirlemek için 8 saniyeniz var.

Kulağa basit geliyor mu? Tekrar düşünün!

İşin sırrı beynimizin görsel bilgileri nasıl işlediği ve bazen bizi yanlış yola sürüklemesinde yatıyor.

İki masa tablası da oldukça farklı görünüyor: soldaki (Masa A) uzun ve dar görünüyor, sağdaki (Masa B) ise daha kare görünüyor.

Hangi masa daha büyüktür? Masa A, Masa B'den daha mı büyüktür? İki masa tablası da boyut ve şekil olarak aynı mıdır?

Hala kafanız karışıksa endişelenmeyin! Bu optik illüzyon bulmacası zor olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu Shepard masa üstü illüzyonudur.

Her iki masa üstü de aslında şekil ve boyut olarak aynıdır! Bu illüzyon tamamen perspektifle ilgilidir, beyninizi açılarına göre onları farklı görmeleri için kandırır.