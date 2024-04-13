Optik İllüzyon: Kamuflajı aşın, saklı kurbağayı şıp diye bulun

Optik illüzyonlar bilişsel yetenekleri geliştirebilir ve beyni yaratıcı düşünmeye teşvik edebilir. Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması hafızanın geliştirilmesine ve problem çözme becerilerinin keskinleşmesine yardımcı olur.
Bu görüntüde ormanın içinde bir dış manzara okuyucuların huzuruna sunulmaktadır.
Alana dağılmış halde çeşitli küçük bitkiler, kuru dallar ve yapraklar görülebilir.
Bu dış sahnede açıkça görülebilen bir kurbağa saklanıyor.
6 saniyede fark edebilir misiniz?
Şimdi bu meydan okumayla gözlem becerilerinizi test edin!
Resmi dikkatlice kontrol edin; kurbağa ustaca saklanıyor ve fark edilmesi zorlaşıyor.
Kurbağayı yalnızca en dikkatli okuyucular fark edebilir.
Bunu fark ettiniz mi?
Süreniz doluyor; 3...
2...
1...
Görebilenleri tebrik ederiz. İşte çözümü:
Kurbağa, görüntünün merkezinin biraz yukarısında görülebiliyor. Tanımlanmasını kolaylaştırmak için bir daire ile işaretlenmiştir.