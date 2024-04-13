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Optik İllüzyon: Kamuflajı aşın, saklı kurbağayı şıp diye bulun

Optik İllüzyon: Kamuflajı aşın, saklı kurbağayı şıp diye bulun Optik Yanılsama: Bu resimde açıkça görülebilen bir kurbağa gizlenmiştir. Sadece en dikkatli gözler kurbağayı 6 saniyede fark edebilir. Yapabilir misin? Şimdi becerilerinizi test edin!