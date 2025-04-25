Optik illüzyon: Resimdeki telefonu 5 saniyede tespit eden, %130 IQ’lu çıkıyor

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Gözleri yanıltan bu zekice hazırlanmış bulmacalar, hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor hem de dikkat seviyenizi ölçüyor.

İnternette hızla yayılan yeni bir görsel ise kullanıcıları adeta ekran başına kilitledi.

Resmin içine ustaca gizlenmiş telefonu sadece 5 saniye içinde bulmanız isteniyor.

5 saniyede gizli telefonu bulabiliyorsanız, keskin gözlere sahipsiniz demektir.

Yukarıdaki resimde kirli beyaz renkli bir masa ve zıt renkli bir halı yer alıyor.

Ancak resmin içinde gizlenen bir telefon var. Göreviniz telefonu 5 saniye içinde bulmak.

Çoğu kişi bunu 5 saniye içinde bulamıyor. Siz de bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.