Optik illüzyon testi: Resimdeki farklı emojiyi 5 saniyede bulanlar dahi sayılıyor

Haber Merkezi

Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan “Resimdeki farklı emoji hangisi?” görsel zeka testi, kullanıcıların dikkatini ölçmek için ilgi odağı oldu.

Basit gibi görünen bu bulmacada, içinde yer alan pek çok emojinin arasında tek bir farklı emoji gizli bulunuyor.

Uzmanlar, bu tür zeka testlerinin beynin dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirdiğini belirtiyor.

Her yaş grubundan kullanıcı, bu popüler testle hem eğleniyor hem de zihnini dinç tutuyor. Siz de “Resimdeki farklı emoji hangisi?” bulmacasını çözmek için dikkatlice bakın ve farkı bulmaya çalışın.

İlk bakışta fark edenlerin oranı oldukça düşük. Bakalım siz kaç saniyede resimdeki farklı emojiyi bulabileceksiniz...

İşte o resim;

Resimde yüzlerce kadın emojisi bulunuyor. Ancak aralarındaki bir emoji diğerlerinden farklı.

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.

Peki siz farklı olan emojiyi bulabildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın.

5...

4...

3...

2...

1...

Süre sona erdi...

İşte resimdeki farklı emojinin bulunduğu yer;