Orak Türk Alfabesi kabul edildi: Alfabeye yeni harfler eklendi! İşte, 34 harflik yeni alfabe... Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Uzlaşılan alfabe üzerindeki yeni harfler dikkat çekti.

Haber Merkezi

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulan Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde, 9-11 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de üçüncü toplantısını yaptı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üye, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci olarak yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu tarafından yeni alfabe kabul edildi.

34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi’nin kabul edilmesinin ardından alfabemize yeni eklenen harfler dikkat çekti.

Türkiye’de hali hazırda kullanılan 29 harflik alfabemize 5 yeni harf daha eklenerek genişletilen alfabe ile birlikte Türk halkalarının dil mirasını koruması yönünde bir adım oldu.

İŞTE 34 HARFLİK YENİ ALFABE

Kabul edilen Ortak Türk Alfabesiyle hali hazırda kullandığımız 29 harflik alfabeye Türkiye’de kullanılmayan Ə - Ň - Ŭ -Q - X (ə - ň - ŭ -q - x) harfleri de eklendi.