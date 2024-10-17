Ordululara o ülke hayal oluyor! Kimliğinde Ordu yazan o ülkeye giremiyor...

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O ülke kapılarını 1989 senesinden beri kapalı. Kimliğinde Ordu yazanın giriş yapamadığı ülke görenleri şaşırtıyor.

1989 yılında Hayri Bey adındaki bir Ordulunun Japonya'ya çalışma amacıyla gitmesiyle başlayan bu hikaye, sadece bir bireyin yaşamını değil, aynı zamanda bir topluluğun kaderini de değiştiren olayların başında yer alıyor.

Hayri Bey, burada yeni bir hayat kurarken, akrabalarını da yanına alarak Japonya'da büyük bir Ordulu topluluğunun oluşmasına öncülük etti.

Japonya’ya yaşanan bu Ordulu göçünün ardından da olanlar oldu.

KATI ÖNLEMLER ALINDI!

Japonya’nın Nagoya şehrinde, Türk nüfusunun önemli bir kısmını Ordulular oluşturmaya başladı. 1980’lerin sonlarında başlayan bu göç dalgası, Japonya’nın demografik yapısında belirgin bir değişiklik yarattı ve kaçak işçi sorunu gündeme gelmesine neden oldu.

Japonya hükümeti tarafından artan kaçak işçi sorununu kontrol altına almak için sert tedbirler almaya başladı. Ordu’dan gelenlerin ülkeye girişleri sıkı bir şekilde denetleniyor ve sorgulanıyordu. Daha önce kaçak olarak çalışmış veya bu tür bağlantıları olan kişiler, girişte hemen geri çevriliyordu.

Japonya’ya gitmek isteyen Ordulular için süreç, oldukça zahmetli ve dikkat gerektiren bir hale dönüştü. Bu durum, göç olgusunun bireysel hikayelerle nasıl şekillendiğini ortaya koyarken, uluslararası seyahatlerde karşılaşılabilecek zorluklara da gösteriyor.