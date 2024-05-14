Organik ve doğal aynı şey mi? Farkı nedir? Birçok kategoride "organik" ve "doğal" kelimeleri kullanılmaktadır. Peki, ikisi aynı şey mi? Organik ve doğal farkı nedir? İşte aralarındaki fark...

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Başta gıda olmak üzere pek çok besin ve ürünlerde "organik" ve "doğal" ibarelerini görürüz.

Genel olarak, organik terimi daha spesifik ve düzenlenmiş bir tanımlamaya sahiptir, doğal terimi ise daha geniş bir yelpazede kullanılabilir ve daha az standartlara tabidir.

Peki, organik ve doğal aynı şey midir? Organik ve doğal farkı nedir?

İşte soruların yanıtı...

"Organik" ve "doğal" terimleri genellikle sağlık ve çevre dostu ürünlerle ilişkilendirilir, ancak farklı anlamlara gelirler.

Organik:

"Organik" terimi, genellikle tarım ürünleri için kullanılır.

Organik ürünler, sentetik kimyasalların (pestisitler, gübreler, hormonlar vb.) kullanılmadığı veya sınırlı ölçüde kullanıldığı bir tarım yöntemiyle üretilir.

Organik tarım, toprağın ve suyun korunmasına, biyoçeşitliliğin desteklenmesine ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Organik ürünler, belirli bir organik sertifikasyon sürecinden geçmiş olabilirler.

Doğal:

"Doğal" terimi daha geniş bir kapsama sahiptir ve çeşitli ürünler için kullanılabilir.

Bir ürünün "doğal" olarak adlandırılması, genellikle sentetik veya yapay bileşenler içermediği veya doğadan elde edilen bileşenler içerdiği anlamına gelir. Ancak, "doğal" terimi sıklıkla düzenlemeye tabi olmadığı için, ürünlerin "doğal" olarak adlandırılması ürünün ne kadar doğal olduğu konusunda kesin bir belirteç değildir.

Ayrıca, doğal ürünler de organik olmayabilir; yani, organik tarım yöntemleriyle yetiştirilmemiş doğal bileşenler içerebilirler.