Orman haftası ne zaman? Orman haftası neden kutlanır?

Hüseyin Topuz

Temiz hava solumamızı sağlayan, su döngüsünü düzenleyen, sayısız canlıya ev sahipliği yapan ormanlar, doğanın en değerli hazinelerindendir.

Ancak bilinçsiz kesimler, yangınlar ve çevre kirliliği gibi tehditler nedeniyle ormanlarımız her geçen gün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

İşte bu nedenle her yıl Mart ayında kutlanan Orman Haftası, doğaya olan sorumluluğumuzu hatırlatmak ve ağaçlandırma bilincini yaygınlaştırmak için büyük bir fırsattır.

Bu hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle ormanların önemi vurgulanır ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma amacı güdülür.

Peki, orman haftası ne zaman ve orman haftası neden kutlanır? İşte merak edilenler...

Orman haftası ne zaman?

Orman Haftası, Türkiye'de her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanır.

Orman haftası neden kutlanır?

Orman Haftası, ormanların önemine dikkat çekmek, ağaçlandırmayı teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla kutlanır. Bu hafta boyunca okullarda ve çeşitli kurumlarda fidan dikme etkinlikleri düzenlenir, ormanların korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Ormanlar;

- Havanın temizlenmesine yardımcı olur.

- Erozyonu önler, toprağı korur.

- Su kaynaklarını düzenler ve su döngüsüne katkı sağlar.

- Canlılara yaşam alanı sunar ve biyolojik çeşitliliği destekler.

- İklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynar.

Bu yüzden Orman Haftası, doğayı korumanın önemini vurgulamak için kutlanan önemli bir haftadır.