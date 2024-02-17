Ormandaki kurbağayı 20 saniyede bulan, Leonardo Da Vinci’ye meydan okuyor… Yemyeşil zeka oyununda saklı kurbağayı tespit etmek için becerilerinizi ve yeteneklerinizi gösterin. Unutmayın, bu görevi tamamlamak için sadece 20 saniyeniz var.

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Bu hafta sonu için harika bir etkinlik önerisiyle karşınızdayız!

Zeka oyunu mücadelesiyle endişelerinizi bir kenara bırakın ve kendinizi bir bulmaca macerasına hazırlayın.

Bu görsel bulmaca, bilişsel ve gözlemsel becerilerinizi test ederken aynı zamanda eğlenceli bir zaman geçirmenizi sağlayacak.

Bu bulmaca, sorun çözme yeteneklerinizi zorlayacak ve niteliksel ile niceliksel yetenekleriniz arasında mükemmel bir denge kurmanıza yardımcı olacak.

Gözlem gücünüzü ve odaklanma yeteneğinizi sınayacak olan bu bulmaca, yeni bir bakış açısının değerini keşfetmenize yardımcı olabilir.

Şimdi tüm yeteneklerinizi kullanın ve kurbağayı bulmak için resme odaklanın.

Tüm ipuçlarını bulmak için görüntüyü bölün ve her köşeye bakın.

Muhakeme etme ve eleştirel düşünme tekniklerini uygulama kapasiteniz giderek artacak ve çeşitli koşulları değerlendirmenize olanak tanıyacaktır.

Şimdi zamanınız doldu.

Resimdeki kurbağayı belirtilen süre içinde bulabildiyseniz tebrik ederiz.

Bulamadıysanız üzülmeyin. Cevabı sizin için aşağıda verdik: