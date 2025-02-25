Oruç kefareti 2025: 1 günlük oruç fidyesi ne kadar, kaç TL?

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İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak.

Oruç tutmaya sağlığı elvermeyen vatandaşlar için önemli bir konu olan oruç fidyesi miktarı ise Diyanet tarafından açıklandı.

Peki, 2025 yılında 1 günlük oruç fidyesi ne kadar oldu?

ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

İslam dininde oruç tutmak, sağlığı elveren her Müslüman için farz kabul edilir.

Ancak, yaşlılık, kronik hastalıklar veya sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamayan kişiler, bunun yerine fidye ödeyerek dini sorumluluklarını yerine getirebilir.

Fidye, bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak tutarda belirlenir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır.

2025 ORUÇ FİDYESİ NE KADAR?

Bu yıl belirlenen fidye miktarı günlük 180 TL olarak açıklandı.

Oruç fidyesi, Ramazan ayı boyunca günlük olarak ödenebileceği gibi, Ramazan sonunda toplu olarak da verilebilir.