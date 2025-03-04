Oruç tutan çalışanları ilgilendiriyor; O hakkınızı kaçırmayın...

Yağmur Uçar

Mübarek Ramazan ayı çalışma hayatı açısından da bazı uygulamaları beraberinde getiriyor.

İşverenlerin büyük çoğunluğu çalışanlarına öğlen yemeğini sağlamaktadır.

Bazı işyerlerinde işçilere dışarıdan yemek hizmeti satın alınmakta ya da işyerinde yemek yapılmakta, bazılarında ise yemek ücreti nakit ya da yemek kartı (Sodexo-Multinet vs.) olarak verilmektedir.

Ramazan ayının başlaması ile beraber işverenlerin oruç tutan çalışanlarına sağladığı yemek yardımının nasıl uygulanacağı merak konusu olmuştur.

İşveren oruç tutan çalışanın yemek yardımını kesebilir mi?

İŞTE CEVABI

Ramazan'da işyerinde işçilerden bazıları oruç tutuyor, bazıları tutmuyor olabilir.

İşveren işçiler arasında ayrım yapmaksızın Ramazan boyunca da yemek parası ödemeye devam etmek durumundadır. İşyerlerinin önemli bir bölümünde işçilere yemek veriliyor.

Eğer işyerinde ticket veya kupon veriliyorsa, Ramazan ayında oruç tutsun, tutmasın bütün çalışanlara aynı miktarda ticket veya kupon verilmeye devam edilmek zorundadır.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm var ise işçiye yemek yemediği günler için yemeğin bedeli kadar ödeme yapılması mümkündür.