Oryantasyon nedir, nasıl yapılır? Üniversite oryantasyon haftası 2024

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor...
Üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteren açılış tarihleri merak ediliyor.
Aynı zamanda üniversitelerin ilk haftasında uygulanan oryantasyon eğitimi de araştırılıyor.
Peki; oryantasyon nedir, nasıl yapılır? İşte üniversite oryantasyon haftası hakkında merak edilenler...
ORYANTASYON NEDİR
Oryantasyon, yeni bir işe veya ortama katılan kişilerin uyum sağlaması için yapılan bilgilendirme sürecidir.
ÜNİVERSİTELERDE ORYANTASYON HAFTASI
Üniversitelerde oryantasyon, yeni öğrencilerin kampüs, dersler, sosyal olanaklar ve hizmetler hakkında bilgilendirilmesi için düzenlenir.
Genellikle tanışma etkinlikleri, rehberli turlar ve bilgilendirme seminerleri içerir.
Bu haftada genellikle tanışma etkinlikleri, kampüs turları, bilgi oturumları ve sosyal aktiviteler yapılır.