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Oryantasyon nedir, nasıl yapılır? Üniversite oryantasyon haftası 2024

Oryantasyon nedir, nasıl yapılır? Üniversite oryantasyon haftası 2024 Üniversitelerin başlamasına az bir zaman kala "oryantasyon eğitimi" gündeme geldi. Peki, oryantasyon nedir ve nasıl yapılır? Üniversite oryantasyon hakkında merak edilenler...