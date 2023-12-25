Osmanlı geleneği: Nahıl ağacı nedir, neden süslenir? Nahıl ağacının önemi Osmanlı dönemindeki Nahıl ağacı süslemeleri, Noel'de çam ağacı süslemeye benziyor. Peki, Nahıl ağacı nedir? Nahıl ağacı ne işe yarar, neden süslenir? İşte detaylar...

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Yılın son günlerinde, yeni yıl heyecanı arttı.

Yılbaşına özel kutlamalar ve süslemeler sürerken, eski geleneklere de göz atılıyor.

Noel, genellikle Hristiyanlar tarafından kutlansa da, Türklere özgü birkaç gelenek de hatırlanıyor.

Tıpkı çam ağacı süslemesi gibi, Osmanlı'nın da "Nahıl Ağacı" kültürü dikkatleri çekiyor.

Peki, Nahıl ağacı nedir ve neden süslenir? İşte merak edilenler...

Nahıl ne demektir?

Arapça nahl, hurma ağacı demektir.

Nahıl, sözlüklerde şöyle tanımlanmaktadır:

“Balmumundan yapılarak gelinin yahut sünnet çocuğunun önünde götürülen insan, hayvan resimleri, meyva, çiçek ve kıymetli taşlarla ve sırma, klaptan gibi parlak teller ve yaldızlı kâğıtlarla süslü ağacın adıdır.

Nahıl ağacı süsleme

Evlilik, sünnet düğünü ve çeşitli kutlamalarda Nahıl ağaçları süslenir, birlik ve beraberliğin simgesi olarak kabul edilirmiş.

2-3 metre uzunluğundaki Nahıl ağacının her katında ayrı bir süsleme bulunduğu gibi tepesinde ise mum olurmuş.

Dileğini bir kağıda yazıp Nahıl ağacına asanların, tüm dileklerinin gerçekleşeceğine inanılırmış.

Osmanlı toplumunda özellikle kış aylarında gerçekleştirilen bu adet, Noel ağaçlarını andırmasıyla dikkat çeker.

Günümüzde Nevşehir/Ürgüp’te bu gelenek düğünlerde “nahıl övme” adıyla devam ettirilmeye çalışılmaktadır.