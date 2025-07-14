ÖSYM AGS sonuç tarihi: Akademiye Geçiş Sınavı (MEB- AGS/ÖABT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adaylarına mesleki eğitim ve gelişin sunmak amacıyla getirilen Akademiye Giriş Sınavı (AGS) bu yıl ilk kez düzenlendi.

Öğretmen adaylarının KPSS sınavı yerine katılım sağladıkları bu sınav AGS ve ÖABT olarak 2 oturum şeklinde gerçekleşti.

13 Temmuz 2025’te ilk kez gerçekleşen sınavın ardından öğretmen adayları sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, Akademiye Geçiş Sınavı (MEB- AGS/ÖABT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB- AGS/ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Temmuz'da 2 oturum şekliden gerçekleşen AGS sonuçları 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak.

Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.