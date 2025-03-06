ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları işin geri sayım başladı.
Sınava katılım sağlayan binlerce aday tarafından merakla beklenen sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı.
2024-2035 ÖSYM sınav takvimine göre mart ayı içinde açıklanacak sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin tarafından açıklanan 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihine de yer verilmişti.
Takvimde yer alan bilgilere göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.