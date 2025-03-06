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ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz ay Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlana binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?