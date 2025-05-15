Ot temizliği yaparken dikkat! Bu hatanın cezası milyonları buluyor

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, bahçelerde, saksı diplerinde, taş aralarında veya duvar diplerinden çıkan otlar belirmeye başladı.

Tam da bu noktada pek çok kişi bu istenmeyen yabani otlar için temizliğe başlamışken Almanya’da uygulanan ilginç yasak dikkat çekti.

Herhangi bir yerde çıkan ve bu otlardan kurtulmak için sirke gibi doğal yöntemlere başvuranları bir kez daha düşündürecek bu yasak gündeme bomba gibi düştü.

Özel Bitki Koruma Yasası uyarınca kullanımı yasak olan o maddelerle ot temizliği yapmak pahalıya patlıyor.

50 BİN EURO CEZA KESİLİYOR

Ucuz, erişilebilir ve kimyasal içermemesi nedeniyle ot temizliğinde kullanılan sirke birçok kişi tarafından tercih edilse de Almanya’da bu pratiklerin sınırları yasa ile belirlenmiş durumda.

Almanya Bitki Koruma Yasası kapsamında ot temizliğinde sirke kullananlar, 50 bin Euro’ya (2.171.714 TL) varan para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Almanya Bitki Koruma Yasası'nın 12. maddesi, asfalt yollar, kaldırımlar ve otopark girişleri gibi sert zeminlerde her türlü bitki ilacının kullanılmasını yasaklıyor.

Bu düzenlemenin amacı, kimyasal maddelerin kanalizasyon sistemiyle yer altı sularına karışarak çevreye zarar vermesini engellemek. İlginç olan ise, bu yasağın yalnızca ticari ilaçlar için değil sirke gibi ev tipi çözümler için de geçerli olması.

Sirke, asidik yapısı nedeniyle bitki koruma ürünü sınıfına girdiğinden, uygun olmayan kullanım durumlarında önce birkaç yüz Euro’dan başlayan cezalar, bazı durumlarda ise 50 bin Euro’ya kadar çıkan yaptırımlar uygulanabiliyor. Aynı yasağın tuz kullanımı için de geçerli olduğu belirtiliyor.