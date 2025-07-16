Oto kuaförler duymasın… 1 tutamla farlar cam gibi oluyor

Otomobil farları, sürüş güvenliğinin en kritik detaylarından biri.

Özellikle gece ve kötü hava koşullarında görüş mesafesini artırarak kazaların önlenmesine büyük katkı sağlıyor.

Ancak, zamanla farlarda biriken toz, kir, yağmur lekeleri ve güneş ışınlarının etkisiyle oluşan sararmalar, farların etkinliğini azaltabilir.

Bu durum, sürücünün yol ve çevresini yeterince görememesine, dolayısıyla tehlikeli durumlara yol açabiliyor.

Araba farlarının temizliği için özel temizleyici ürünler kullanılabileceği gibi, bazı doğal yöntemler de etkili sonuç veriyor.

İşte farları cam gibi pırıl pırıl yapan yöntem…

BİR TUTAM YETİYOR

15 yıldır kendi oto bakım dükkanında müşteri araçlarının farlarını temizleyen usta Remzi Karatay, geleneksel yöntemlerin modern kimyasallara alternatif olabileceğini söyledi.

Karatay, kimyasal ürünler kullanmak istemeyen müşterilerinin talebi üzerine far temizliğinde doğal bir yönteme başvurduklarını açıkladı.

Karatay, farların üzerindeki yapışkan kirleri ve sararmaları gidermek için yarım limonun toz şekere bandırılarak far camlarına sürülmesi gerektiğini belirtti.

Limon ve şekerin fardaki kirleri döküp atacağını belirten Karatay, “Bu durumda farlarda herhangi bir leke de kalmıyor.” dedi.