Otomobil satışında yeni dönem: 2025'ten itibaren zorunlu olacak

Haber Merkezi

Tüketici haklarını koruma ve sahte ilanların önüne geçme hedefiyle yeni bir uygulama devreye giriyor.

Bakanlık, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla "doğrulanmış ilan" uygulamasını başlattı. Otomotiv sektöründe de “doğrulanmış ilan” uygulaması devreye giriyor.

2025’te zorunlu hale gelecek bu uygulama sayesinde, araç satışı yapacak kişiler e-Devlet üzerinden araç bilgilerini doğrulayacak ve ilanlarını resmiyete kavuşturacak.

Bu düzenleme, sahte ilanları engelleyerek kayıt dışılığı azaltacak ve piyasalarda adil bir rekabet ortamı oluşturacak.

DOLANDIRICILIK RİSKİ AZALACAK

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada 167. ve 172. maddelerinin devlete önemli sorumluluklar yüklediğini vurguladı.

Devletin mal ve hizmet piyasalarını düzenleyici önlemler almasının piyasaların büyümesine katkıda bulunduğunu ve tüketicilerin mağduriyetini engellediğini belirtti.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un bu hedefi daha da netleştirdiğini söyleyen Kılıç, bu sayede tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasının ve zararlarının tazmin edilmesinin yasal güvence altına alındığını ifade etti.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Ticarette güven, alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı saygı ve dürüstlük üzerine kurulu bir ilişkiyi ifade eder. Bu güven, tüm sektörlerde adil, şeffaf ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruyucu, zarara uğradığında tazmin edici piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlar. Güvenli bir ticaret ortamı, dolandırıcılık gibi haksız uygulamalara karşı bir kalkan görevi de görür. Otomotiv sektöründe güvenin tesis edilmesi için 'doğrulanmış ilan' uygulamasına geçilecek olması tüketicilere güven verecek ve dolandırıcılık riskini azaltacaktır. Kamu otoritesinin piyasa gözetimi ve denetimleriyle bu tür uygulamaları devreye alması, kayıt dışı faaliyetleri ve yaşanması muhtemel olayları engellemiş olur. Ayrıca bu düzenleme, tüketicilerin zarara uğraması durumunda satıcıya ulaşabilmesi ve tazminat hakkının kullanmasında delil olabilecek.”

Kaynak: AA