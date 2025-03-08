Otomotiv devi 177 bin aracını geri çağıyor! Yangın tehlikesine yol açabilir

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Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD’de de yüz binlerce aracında yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle acil olarak geri çağırma başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamaya göre, 177 bin 493 aracı kapsayan geri çağırmaya konu olan araçlarda motor kapağının servis sırasında hatalı montaj yapılması halinde gevşeme riski taşıdığı tespit edildi.

Tespit edilen durumun, kapağın sıcak motor yüzeyleriyle temas ederek yangın tehlikesine yol açabileceği belirtildi.

O MODELLERDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Hakkında geri çağırma kararı vrilen 177 bin 493 aracın modelinin ise, 2024 ve 2025 model yıllarında üretilen belirli Atlas ve Atlas Cross Sport olduğu belirtildi.

Volkswagen, problemi çözmek için yetkili bayiler aracılığıyla motor kapaklarını ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu. Şirket, araç sahiplerini en kısa sürede bayilere yönlendirmeye hazırlanıyor.