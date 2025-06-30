Otomotiv devi 250 binden fazla aracını geri çağırıyor! Bu modeller güvenlik riski taşıyor

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv deviz Stellantis 250 binden fazla aracı için geniş çaplı bir geri çağırma başlattığını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan incelemelerde geri çağırma kapsamında olan araçlarda hava yatığı arızası olduğu belirtildi.

Yüz binlerce araçta yanlış monte edilen yan perde hava yastıklarının olası kaza durumlarında ciddi güvenlik problemlerine yol açabilme olasılığı nedeniyle etkilenen modellerin seviş noktalarına götürülmesi istendi.

BU MODELLER ETKİLENİYOR!

Otomotiv devi tarafından başlatılan bu geniş çaplı geri çağırmanın, 2022 ile 2025 model yılları arasında üretilen bazı Chrysler Pacifica ve Voyager modellerini kapsadığı aktarıldı.

NHTSA’ya göre söz konusu hava yastıkları, çarpışma anında yetersiz basınç tutma nedeniyle düzgün çalışmayabilir. Bu durum, hava yastığının araç içindekilere zarar verecek şekilde fırlamasına ve yaralanma riskinin artmasına neden olabilir.

İlgili modellere sahip olan kişilerin, olası riskleri en aza indirmek adına geri çağırma bildirimindeki talimatlara uyması tavsiye edildi.

Geri çağırma kapsamında yer alan araçların yetkili bayilerde, yan perde hava yastıklarını inceleyeceği ve gerekirse ücretsiz olarak değiştireceği bildirildi.