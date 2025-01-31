Otomotiv devi yüz binlerce aracı için geri çağırma başlattı! Motorda hayati risk tespit edildi

Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, o modellerde tespit edilen motor arızası riski nedeniyle ABD'de 294.612 aracı geri çağırma kararı aldı.
Yetkililer, yakıt enjeksiyon elektronik kontrol ünitesindeki (FI-ECU) yazılım hatasının, araçlarda motor durmasına veya güç kaybına yol açabileceğini belirtti.
Söz konusu arızanın, çarpışma veya yaralanma riskini artırabileceği için Honda, ilgili modelleri servise çağırma kararı gündem oldu.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan geri çağırma kapsamına belirli Acura ve Pilot modelleri dahil edildi.
ÜCRETSİZ YAPILACAK!
Honda yetkilileri söz konusu durum hakkında yaptığı açıklama, bayilerin FI-ECU yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini belirtti.
Bu kapsamda araç sahipleri, en yakın yetkili servise başvurarak ücretsiz yazılım güncellemesini yaptırabilecek.
GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER:
2022-2025 Acura MDX Type-S
2023-2025 Honda Pilot
2021-2025 Acura TLX Type-S