Haberler



Bilgi



Otomotiv devi yüz binlerce aracı için geri çağırma başlattı! Motorda hayati risk tespit edildi

Otomotiv devi yüz binlerce aracı için geri çağırma başlattı! Motorda hayati risk tespit edildi Japon otomobil devi, motor arızası riski nedeniyle yüz binlerce aracı için geri çağırma kararı aldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan geri çağırma kapsamına o modeller dahil edildi.