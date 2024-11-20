Otomotiv devinden şok eden değişiklik! Gören tanıyamayacak, yıllar sonra logosunu değiştiriyor…

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Otomotiv sektöründe yaşanan değişimler birçok firmanın yeniden yapılanma adımları atmasına sebep olurken yapılan değişikliklerde dikkat çekiyor.

Markaların yeniden yapılanma süreçlerinde en belirgin değişiklikler ise logolarda yaşanıyor. İngiliz otomotiv devlerinden olan Jaguar’da yeniden yapılandırma kapsamında logosunda değişikliğe gitme kararı aldı.

Yılların ardından alınan bu kararla birlikte Jaguar’ın yeni logosunu gören tanıyamayacak. İşte, yeni logo…

YENİLİK ÜZERİNE YENİLİK!

İngiliz devi ünlü otomobil üreticisi hem markasının adını yeni bir fontla yazacak, hem de 16 çubuklu bir ızgara üzerinde Jaguar yer alan bir görsel kullanacak.

Aynı zamanda logo değişiminin yanında Jaguar tarafından bir yeniliğin duyurusu daha yapıldı. Firma artık araçlarında monogram kullanmaya karar verdi. Jaguar'ın yayınladığı yeni monogramda J ve R harflerinin birleştirildiği görüldü.

Jaguar CEO'su Adrian Mardell yaptığı açıklamalarda, yeniden markalaşma ile her şeyi sıfırladıklarını söylerken, Jaguar'ın yeni otomobillerinin üretim amacı sürücülerle duygusal bir bağ kurması hedefleniyor.