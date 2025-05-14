Otomotiv sektöründe yeni dönem: Bu araçların satışı yasaklanıyor

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Avrupa Parlamentosu, otomotiv sektörünün elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye onay verdi.

Yeni karara göre, üreticiler 2025'ten itibaren yıllık bazda değil, 2025-2027 yılları arasındaki üç yılın ortalamasına göre CO₂ emisyonlarını raporlayabilecek.

Avrupa Komisyonu tarafından sunulan bu esnek hesaplama modeli, 458 "evet" oyuyla kabul edildi. Oylamada 101 ret ve 14 çekimser oy kullanıldı.

Bu karar, otomobil üreticilerine para cezalarına karşı kendilerini hazırlama ve elektrikli araç üretimini hızlandırma yönünde kritik bir geçiş süresi tanıyor.

YENİ İÇTEN YANMALI ARAÇLARIN SONU GELİYOR

Yeni düzenlemelere göre, 2025-2029 döneminde araç emisyonlarının, 2020-2024 dönemine kıyasla %15 oranında azaltılması ve ortalama 93,6 g/km CO₂ seviyesine düşürülmesi bekleniyor.

Ancak bu sadece başlangıç. 2030 itibarıyla emisyon sınırı 49,5 g/km’ye çekilecek ve nihai hedef olarak 2035’te sıfır emisyon zorunluluğu yürürlüğe girecek. Bu da fiilen, benzinli ve dizel motorlu araçların sonunu işaret ediyor.

Her ne kadar içten yanmalı motorlar tamamen yasaklanmayacak olsa da, yalnızca sentetik yakıtlar veya hidrojen gibi karbon nötr çözümlerde ciddi bir ilerleme kaydedilirse bu tür motorlara kapı aralanabilecek. Aksi halde, geleneksel motor teknolojileri tarih sahnesinden silinmeye çok yakın.

Avrupa Birliği'nin yeni emisyon düzenlemeleri, otomotiv üreticilerini büyük bir dönüşüm sürecine sokuyor. Volkswagen, Stellantis, Renault gibi dev şirketler, sıkılaşan emisyon hedefleri nedeniyle ciddi mali yüklerle karşı karşıya.

Volkswagen, 1,5 milyar avro gibi bir cezayla karşılaşabilirken, Stellantis cezalardan kaçınmak adına termal motorlu modellerin üretimini sınırlandırmayı planladığını daha önce duyurmuştu.

Renault CEO’su Luca de Meo, sektördeki toplam cezanın 15 milyar avroya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, Mercedes-AMG gibi bazı markalar, güçlü V8 ve V12 motorlu araçlarını, elektrikli ya da plug-in hibrit modellerle dengeleyerek satışa sunmaya devam edebilecek. Mercedes, ünlü V8 motorunun yeni neslini geliştirme kararı ile bu geçişi hızlandırmaya çalışıyor.

Öte yandan, elektrikli araçlara geçişte zorluk çeken markalar da dikkat çekiyor. Mazda, Avrupa’da MX-5’tekullanılan 2.0 litrelik motoru durdurdu, Aston Martin ise V12 motor üretimini 10 yıl içinde sonlandırmayı planlıyor. Elektrik menzili güçlü olmayan şirketler, pazar paylarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Bu değişimle birlikte, kirletici araçlara uygulanan vergi yükü de arttı ve bu durum, örneğin Toyota GR Yaris ya da Honda Civic Type R gibi modellerin fiyatlarının yükselmesine neden oldu.