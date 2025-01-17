Otopark ücretleri zamlandı! Yediemin otoparkına çekilen zamlı ödeyecek

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İstanbul’da yer alan Yediemin otopark ve araç çekme ücretleri yüzde 39,65 ila yüzde 50 zam uygulandı. Zam sonrası ortaya çıkan zam listesi gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Yapılan toplantının ardından belirlenen fiyatlar cep yakacak. İşte, 2025 yılı Yediemin otopark ve araç çekme ücretleri…

YENİ TARİFE CEP YAKACAK

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ile İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirilmesi sonucunda yeni fiyat tarifeleri de belli oldu.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 39,65 ile yüzde 50 arasında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından, araç çekme ücreti 39,65 zamla 870 liradan 1215 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücreti 870 liradan 1215 liraya, ilave kilometre ücreti ise 30 liradan 45 liraya yükseldi.

Araç çekme ücretleriyle birlikte Yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletlerde 45 liradan 65 liraya, otomobillerde 85 liradan 120 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 110 liradan 155 liraya, kamyon ve otobüslerde 165 liradan 230 liraya, iş makinelerinde ise 215 liradan 300 liraya çıktı.