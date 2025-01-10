Otoyollardaki yeşil ve mavi tabelaların anlamı nedir?

Hüseyin Topuz

Otoyollarda sıkça karşılaşılan yeşil ve mavi tabelalar, yolculuk sırasında sürücülere rehberlik eden önemli işaretlerdir.

Bu tabelalar, trafik düzenini sağlamak, yönlendirme yapmak ve güvenliği artırmak amacıyla farklı renklerle tasarlanmıştır.

Her iki renk de sürücülere ihtiyaç duydukları bilgiyi hızlı ve kolay bir şekilde sunarak seyahatlerini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlar.

İşte, otoyollardaki yeşil ve mavi tabelaların anlamı...

Yeşil Tabelalar

Genellikle otoyolları ifade eder. Otoyollar, yüksek standartlı, hızlı ve güvenli seyahat imkânı sunan ücretli yollardır. Bu tabelalar, genellikle gişelerin bulunduğu giriş ve çıkış noktalarında da görülür.

Mavi Tabelalar

Ücretsiz olan devlet yollarını (bölünmüş yol veya ana yol) ifade eder. Bu yollar, hız ve standart açısından otoyollara göre daha düşük seviyededir.

Bu tabelalar, şehir içi ve şehirler arası ulaşımı sağlayan, genellikle daha fazla giriş-çıkış noktası bulunan yolları gösterir.

Bu renk kodları, sürücülerin yol tipini hızlıca tanımasını ve seyahatlerine uygun yönlendirmeleri kolayca fark etmelerini sağlar.