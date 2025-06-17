ÖTV oranları değişti mi, güncellendi mi? Son dakika ÖTV değişikliği 2025

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TBMM'ye sunulan vergi paketine ilişkin çalışmalar, ilgili tarafların görüşleri alınarak yürütüldü.

Kayıt dışılığın önlenmesinin amaçlandığı paketle, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yer alıyor.

Teklifle vergi güvenliğinin önceliklendirilmesi hedeflenirken, sınırsız şekilde uygulanan istisnaların daraltılması öngörülüyor.

Buna göre binek otomobillerin vergilendirilmesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)matrahları güncellenecek.

LPG dağıtıcılarının, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı LPG'yi başka bir dağıtıcıya satışı sınırlandırılıyor, ayrıca akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, fiyatları etkilemeyecek ve güncel vergi oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.

Peki, Otomobillerde ÖTV oranları değişecek mi, ne zaman değişecek? İşte son gelişmeler...

ÖTV GÜNCELLEMESİ 2025

Araç almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi'nin de yer aldığı yeni ekonomi paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni düzenlemeye göre, ÖTV matrah düzenlemesi yapılacak.

Mevcut durumda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.

Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.

Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.