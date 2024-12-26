ÖTV’siz araç alımlarında yeni dönem: Satış süreleri değişti, yeni şart eklendi

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TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri tamamlanan "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

Yasa, önemli düzenlemelerle dikkat çekerken, özellikle engelli bireyleri yakından ilgilendiren bir değişikliği de içeriyor.

Teklifin 15'inci maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle malul ve engelli vatandaşların araç alımında uygulanan ÖTV istisnası yeniden şekillendirildi.

ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRESİ UZATILDI!

Kabul edilen değişiklikle birlikte, istisna kapsamına girecek araçların yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirleme yetkisiyle donatıldı.

En dikkat çekici değişikliklerden biri ise ÖTV'siz araç hakkından yararlanma süresi oldu. Mevcut uygulamada 5 yılda bir bu haktan faydalanabilen engelli bireyler, artık bu ayrıcalıktan yalnızca 10 yılda bir yararlanabilecek. Ayrıca, alınacak araçlarda en az yüzde 20 yerlilik oranı şartı aranacak.

LİMİTLER DEĞİŞTİ

Değişiklik kapsamında uygulanan limitlerde de değişiklik yaşandı. ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limitte 2025 yılı için netleşen tutar ise 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi.