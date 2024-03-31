Oy kullanma saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir… Oy verme saat kaçta bitiyor? Oy kullanma hakkını kaçırmak istemeyenler, oy verme işleminin saat kaçta biteceğini merak ediyor. İşte 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanma işleminin biteceği saatler…

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri heyecanla başladı!

Ülke genelindeki seçmenler, oy kullanma saatlerini araştırmaya başladı.

Bu seçimlerde, güneşin doğuş ve batış saatlerine göre, 32 ilde oy verme saatleri bir saat öne çekildi.

Oy kullanma hakkını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, oy kullanma işleminin ne zaman biteceğini merak ediyor.

İşte şehir şehir oy kullanma saatleri…

Oy kullanma işlemi kaçta bitiyor?

YSK'nın kararıyla seçim günü için oy verme saatleri netlik kazandı. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.

O şehirlerde geri çekildi

Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

Diğer şehirlerde ise 08:00 - 17:00 arasında oy kullanılacak.