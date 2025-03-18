Oyun canavarları BİM'de! Monster modelleri geliyor; İşte fiyatları...

Yağmur Uçar

Oyun canavarlarına müjde!

19 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasının oyuncu bilgisayarları yer alacak.

Katalogda bir oyuncu kasası ve iki dizüstü bilgisayar bulunuyor.

Monster Tulpad TD3 oyuncu kasasında Intel Core i5-14400F işlemci, GeForce RTX 4060 ekran kartı, 16GB RAM, 500GB SSD, Windows 11 işletim sistemi gibi özellikler 39950TL ile satılıyor.

Monster Tulpar T6 oyuncu dizüstü modelinde ise 16 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran, 165Hz tazeleme hızı, Intel Core i7-13700HX işlemci, GeForce RTX 4070 ekran kartı, 32GB RAM, 1TB depolama gibi özellikler 64250TL'den sunuluyor.

İşte BİM 19 Mart 2025 afişi...