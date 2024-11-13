Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı ne zaman?

Hüseyin Topuz

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavının tarihi merak ediliyor.

Sınava girmek isteyen binlerce aday sınavın yapılacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor.

112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavının tarihi sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

ÖGG sınavına ilişkin bütün detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınav 15 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.