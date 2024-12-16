Özel izinle satılıyor; Tozu bile 6 bin TL ediyor...

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Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CITES) ile 1975’te koruma altına alınan salep bitkisinin üretimi Türkiye'de, en fazla Samsun'da yapılıyor.

Samsun'da çoğaltım amaçlı salep üretimi bu yıl 115 dekar alanda 63 ton olurken, gıda amaçlı salep üretimi 71 dekar alanda 42,5 ton olarak kayıtlara geçti.

Salep Samsun dışında ayrıca Aydın, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Burdur gibi illerde de üretiliyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "Ürettiğimiz salebin yaş olarak alım fiyatı önümüzdeki yıl bahar ayında 500 TL düşünülüyor. Kurutulduğu zaman 5-6 kilogramdan 1 kilogram çıkıyor. Bu da kuru fiyatı, kurutma kıvamına göre 3 bin TL'den alınacak. Öğütüp işledikten sonra paketlenmiş hali firmamız tarafından piyasaya saf olarak sürülmekte. Bunun da kilosu 6 bin TL'den olacak. dedi.

FAYDALARI İNANILMAZ

ir. Türkiye'de özellikle kış meyvesi olarak bilinen salep, kahve, sıcak içecekler ve dondurma gibi yiyeceklerde kullanılır. Salep, tıbbi faydaları ve besleyici özellikleri nedeniyle pek çok sağlık sorununun çözümüne yardımcı olabilir.

Salep, yumuşatıcı özelliklere sahip olduğu için mide ve bağırsakları rahatlatıcı bir etki yapar. Özellikle mide rahatsızlıkları ve sindirim güçlüğü çekenler için faydalıdır.

Salep, içerdiği nişasta ve süperhidrat özelliği ile cildi nemlendirir ve cilt problemleriyle savaşır.

Salep, afrodizyak özelliklere sahip olduğundan, cinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Libido artışı sağlayabilir ve cinsel gücü destekleyebilir.

Kaynak: DHA