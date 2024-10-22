Özel sektör de dahil: 4 günlük izin geliyor

Yağmur Dinç

2024 yılı resmi tatil takvimi, çalışanları mutlu ediyor.

Birçok resmi tatil, minik izinlerle birleştirildiğinde birkaç güne çıkarılabiliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da onlardan biri.

Bu yıl salı gününe denk gelen bayram, 28 Ekim öğleden sonradan itibaren başlıyor.

Yasa gereğince pazartesi günü okullar ve devlet daireleri öğleden sonra tatil olacak. 29 Ekim Salı günü de tam gün tatil olduğu için devlet memurları, banka çalışanları ve öğrenciler 1.5 gün izin yapmış olacak.

4 GÜNLÜK FIRSAT

Pazartesi günü yarım gün 'yıllık izin' kullanma imkanı bulan çalışanlar ise 4 gün tatil yapma imkanı bulacak.