Panama kanalı kime ait? Panama Kanalı nerede?

Hüseyin Topuz

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçladı.

Trump ayrıca kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Bu açıklama üzerine Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Panama Kanalı hakkında aramalar hız kazandı. Panama Kanalı hakkında en çok merak edilenler arasında ise kanalın kime ait olduğu yer aldı.

Peki, Panama kanalı kime ait? İşte yanıtı...

Panama Kanalı nerede?

Panama Kanalı, Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan su kanalıdır.

Panama kanalı kime ait?

Panama Kanalı, Panama'ya aittir. Kanal, 1914 yılında ABD tarafından tamamlanmış ve işletilmeye başlanmıştır. Ancak, 31 Aralık 1999 tarihinde ABD, kanalın kontrolünü Panama'ya devretmiştir.

Bu tarihten itibaren Panama Kanalı, Panama Kanalı Otoritesi (Autoridad del Canal de Panama) tarafından yönetilmektedir.