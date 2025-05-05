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HEDEF FİNAL FOUR! Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEDEF FİNAL FOUR! Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi beşinci maçında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. İşte dev maçın detayları...