HEDEF FİNAL FOUR! Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Panathinaikos'a konuk oluyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 85-82 yenerek seriyi 2-2 yaptı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four bileti alacağı serinin beşinci ve son maçı Yunanistan'da oynanacak.

Basketbolseverler Panathinaikos ile Anadolu Efes arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 21:45'te oynanacak.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor