Panathinaikos – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

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THY EuroLeague’de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’a konuk olacak.

Sezonun bu kritik döneminde Panathinaikos, oynadığı 24 maçta 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Yunan ekibi, sahasında güçlü rakibini mağlup ederek sıralamada yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Beko ise 23 maçta 16 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 2. sıraya yerleşmiş durumda. Sarı-lacivertliler, zorlu Atina deplasmanından galibiyetle dönerek zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Basketbolseverler, bu büyük karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague’in 25. haftasındaki Panathinaikos – Fenerbahçe Beko maçı 4 Şubat 2025 Salı günü saat 22.15’de başlayacak. Dev mücadele S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.