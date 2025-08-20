Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılma hakkı elde eden temsilcimiz Samsunspor, bu turda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile eşleşti.

Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman?

Panathinaikos - Samsunspor maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

Atina'da bulunan Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak müsabaka HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.