Panathinaikos - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, zorlu Yunanistan deplasmanına çıkıyor.

27 yıllık hasretin ardından yeniden Avrupa sahnesine dönen Karadeniz ekibi, Panathinaikos karşısında avantajlı bir skor elde ederek tur için umutlu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Samsunspor’da teknik heyet ve oyuncular, tarihi karşılaşma öncesi motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları ise Avrupa’daki ilk sınav için nefeslerini tuttu.

Panathinaikos-Samsunspor karşılaşmasının yayın saati ve kanalı merak konusu oldu.

PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, deplasmanda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

Tarihi mücadele, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz takip edebilecek.

PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Maksimovic, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Dimata, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji