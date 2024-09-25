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PAOK hangi ülkenin takımı, açılımı nedir? PAOK muhtemel 11'ler...

PAOK hangi ülkenin takımı, açılımı nedir? PAOK muhtemel 11'ler... UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın ilk rakibi olan PAOK, merak konusu oldu. PAOK hangi ülkenin takımı, oyuncu kadrosu ve ligi araştırılıyor. İşte PAOK hakkında bilgiler...