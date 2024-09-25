PAOK hangi ülkenin takımı, açılımı nedir? PAOK muhtemel 11'ler...

Galatasaray'ın 2024/2025 UEFA Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşacağı takım olan PAOK'a dair bilgiler merak konusu oldu.
RAMS Park'a konuk olan takım, sarı kırmızılı taraftar başta olmak üzere futbol severlerin gündeminde yer aldı.
Mücadele 22.00'da başlayacak ve İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.
PAOK takım bilgilerini araştıranlar, oyuncu kadrosu ve antrenörü hakkında bilgileri sorguluyor.
Peki, PAOK hangi ülkenin takımı? PAOK oyuncuları kimler? Hangi ligde oynuyor? İşte takıma dair detaylar...
PAOK HANGİ ÜLKENİN
1875 yılında İstanbul'un bir bölgesi olan Pera'da Hermes adıyla kurulan PAOK, 1926 yılında Yunanistan'ın Selanik kentine taşınmıştır.
2019 yılında Yunanistan ligini namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır.
PAOK Anlamı:"Konstantinopolislilerin Pan-Selanik Spor Kulübü" demektir.
PAOK MUHTEMEL 11'LER
42 Dominik Kotarski
2 Mady Camara
15 Omar Colley
16 Tomasz Kedziora
21 Rahman Baba
23 Joan Sastre
10 Thomas Murg
22 Stefan Schwab
11 Taison
34 Tarik Tissoudali
77 Kiril Despodov