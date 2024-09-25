PAOK hangi ülkenin takımı, açılımı nedir? PAOK muhtemel 11'ler...
Yağmur Dinç

Galatasaray'ın 2024/2025 UEFA Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşacağı takım olan PAOK'a dair bilgiler merak konusu oldu.

RAMS Park'a konuk olan takım, sarı kırmızılı taraftar başta olmak üzere futbol severlerin gündeminde yer aldı.

Mücadele 22.00'da başlayacak ve İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

PAOK takım bilgilerini araştıranlar, oyuncu kadrosu ve antrenörü hakkında bilgileri sorguluyor.

Peki, PAOK hangi ülkenin takımı? PAOK oyuncuları kimler? Hangi ligde oynuyor? İşte takıma dair detaylar...

PAOK HANGİ ÜLKENİN

1875 yılında İstanbul'un bir bölgesi olan Pera'da Hermes adıyla kurulan PAOK, 1926 yılında Yunanistan'ın Selanik kentine taşınmıştır.

2019 yılında Yunanistan ligini namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır.

PAOK Anlamı:"Konstantinopolislilerin Pan-Selanik Spor Kulübü" demektir.

PAOK MUHTEMEL 11'LER

42 Dominik Kotarski

2 Mady Camara

15 Omar Colley

16 Tomasz Kedziora

21 Rahman Baba

23 Joan Sastre

10 Thomas Murg

22 Stefan Schwab

11 Taison

34 Tarik Tissoudali

77 Kiril Despodov

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Yağmur Dinç
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