Parfüm sıktıktan sonra bu yöntemi uygulayın, kalıcılığı garantileyin… Evden çıkmadan önce sıktığınız parfümün gün boyu tende kalmasını herkes ister. Özellikle yaz sıcağında bu oldukça önemli olabiliyor. İşte parfümünüzün gün boyu teninizde kalmasını sağlayacak o yöntem…

ensonhaber.com

Özellikle yaz aylarında güzel kokmak herkes için oldukça önemlidir. Klimasız ortamlarda sıcak havanın etkisiyle yaşanan terleme parfüm kokunuzun çabucak kaybolmasındaki en büyük etmenlerin başında yer alır.

Güzel kokmak özgüveninizin yükselmesinde de etkili olduğundan evden çıkılmadan hemen önce mutlaka parfüm sıkılır. Fakat sıktığınız parfüm günün ilerleyen saatlerinde tazelenmesi gerekir.

İşte tam da bu noktada uygulayacağınız bu yöntem parfüm kokunuzu teninize adeta hapsediyor ve uzun süre kalıcı olmasını sağlıyor.

Parfümü bu şekilde sıkın…

Evden çıkmadan önce sıktığınız parfümün daha etkili olmasını sağlayacak yöntem sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Charla'nın Temizleme İpuçları olarak bilinen sosyal medya hesabından paylaşılan bu yöntemi uygulayan şaştı kaldı.

Paylaşılan videoda Charla'nın vazelini küçük bir tencerede kaynar su kullanarak erittiği ve sıvılaşmış bir forma dönüştürdüğü görülüyor. Sonrasında ise seçmiş olduğu kokuyu bu sıvı forma sıkıyor ve sağlamlık kazanması için buzdolabında soğutuyor.

Daha sonra bu şekilde elde ettiği karışımı dışarı çıkmadan önce boynuna veya bileğine uyguluyor. Söz konusu olan yöntem sayesinde parfümün kalıcılığını arttıran Carla gün boyu tazeleme gereği duymadan parfüm kokmaya devam ediyor.

Sizde en sevdiğiniz parfümünüzü bir vazelin yardımıyla bu şekilde değerlendirerek parfümünüzün gün boyu aynı etkide kalmasını sağlayabilirsiniz.