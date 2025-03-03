Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 17. hafta (erteleme) maçında Paris Basketbol’a konuk oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 17 galibiyet 9 yenilgi aldı.
Öte yandan ev sahibi Paris Basketbol bu sezon oynadığı 26 maçta 16 galibiyet 10 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında deplasmanda Maccabi Playtika'ya 94-76 mağlup oldu.
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak?
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 22:30'da oynanacak.
Adidas Arena'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.