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Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta erteleme maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..