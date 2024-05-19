Zeka testi: Parktaki başıboş kaplanı bulun, IQ'nuz yüksek mi anlayın... Bu park sahnesinde başıboş bir kaplan var ama akıllıca saklanmış. 9 saniyeden kısa sürede fark edebilir misiniz?

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Popüler arama ve bulma bulmacalarından biri "gizli hayvan" bulmacasıdır. Bu bulmacada size bir sirk resmi sunuluyor. Kaotik sahnede Waldo çok dikkatli bir şekilde saklanıyor.

Aşağıdaki resimde insanların boş zamanlarını geçirdikleri bir park sahnesi gösterilmektedir. Ancak olay yerinde keşfedilmeyi bekleyen bir hayvan saklanmaktadır.

Tespit etmeniz gereken hayvan o kadar iyi kamufle edilmiş ki onu bulmak zor olabilir.

Bu park sahnesinde gizli kaplanı bulmanız gerekiyor.

İlk başta kolay görünebilir ama işin püf noktası şu; onu 9 saniye içinde bulmanız gerekiyor.

Gözlem becerilerinizi test etmek ve gerçek bir bulmaca ustası olarak ortaya çıkmak istiyorsanız bu sizin şansınız.

Peki kaplanı 9 saniye içinde bulabilir misin?

Gizli kaplanı buldun mu?

Haydi, muhteşem gözlem yeteneğinizi kullanın, tam karşınızda.

Biraz zaman ayırın ve görüntüyü dikkatlice inceleyin.

3… 2… ve 1!

Gizli kaplanı buldun mu?

Tebrikler! Eğer onu bulduysanız, ayrıntılar konusunda keskin bir gözünüz var demektir.

İşte çözümü: