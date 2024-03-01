Parmağınıza sarımsak bantlayın, o sorun nasıl kayboluyor izleyin…. Sarımsak halk arasında bilindiği gibi doğal antibiyotik besinler arasındadır. Sağlığımız açısından birçok faydası bulunan sarımsağı parmağınıza bantladığınızda o sorunun nasıl ortadan kalktığına şaşıracaksınız.

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Sarımsak, düzenli olarak tüketildiğinde sağlığınız için birçok fayda sağlar. İçerdiği C vitamini, demir, potasyum, fosfor ve B vitamamini bağışıklık sisteminizi güçlendirmede oldukça etkili olan doğal yöntemlerden birisidir.

Güçlü bir antiseptik ve antibiyotik olan sarımsak sadece bağışıklık sistemini koruyucu etkide değil aynı zamanda hipertansiyonu düşürmede de oldukça etkili bir besindir.

Hem doğal hem de sağlık için bu kadar faydalı olan sarımsağın birçok kişinin bilmediği bu yöntemle kullandığınızda o sorunu kısa sürede bertaraf edeceksiniz.

Parmağa sarımsak bantlamak

Doğal bir antiseptik olan sarımsak özelliklede son zamanlarda giderek yaygınlaşan soğuk algınlığı ve grip salgınında ilaçsız tedavi olmanızı sağlayacak.

Alternatif tıbbın sunduğu bu yöntem özellikle inatçı öksürüğün geçmesinde de oldukça etkili olan bir yöntemdir.

Parmağınıza bir diş sarımsağı bantlayarak dengesiz giden hava koşulları nedeniyle yaygınlaşan grip, nezle ve soğuk algınlığı için alternatif tıbbın sunduğu uygulanabilecek en pratik yöntemdir.

Bu yöntemi uygulamak için ise, bir dış sarımsağı soyup ardından soyduğunuz parçayı ortadan ikiye kesin. Kestiğiniz parçayı baş parmaklarınıza tıbbi amaçlı kullanılan bantlar ile sabitleyin.

Sarımsağı parmağınıza bantlamanızın ardından yarım saat ara ile üzerine bastırarak masaj yapmanız gereklidir. Bu işlemi parmağınızda yanma hissi oluştuğu ana kadar uygulamanız yanma hissettiğinizde ise işlemi sonlandırıp sarımsağı çıkartmanız yeterli olacaktır.