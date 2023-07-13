Pasaport ücretleri ne kadar oldu? İşte 6 aylık, 1 yıllık, 10 yıllık zamlı pasaport ücretleri… Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre pasaport ve harç ücretlerinde artışa gidildi. Pasaport ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Peki yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı pasaport fiyatları...

Geçtiğimiz hafta vergi zamları, pasaport ücretleri, telefon kayıt ücretlerinde büyük bir artışa gidildi. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre pasaport fiyatları ve harç ücretlerine yüzde 50 oranında zam geldi. Milyonlarca vatandaşın yurt dışı seyahatlerini etkileyen bu zammın ardından cüzdanlarını daha geniş açacaklar. Pasaport almak veya yenilemek isteyenler için yeni fiyatlar açıklandı. Vatandaşların gündeminde yeni pasaport ücretleri yer alıyor. Peki zamlı pasaport ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti kaç TL? İşte fiyatlar... 2023 zamlı pasaport ücretleri