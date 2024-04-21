Paspasın altına serpiştirin, araçtaki o kokudan kurtulun Araç içindeki geçmeyen kokudan rahatsız oluyorsanız, çözümü çok basit! Paspasın altına dökün, kötü kokulardan eser kalmayacak.

ensonhaber.com

Araç içindeki yüzeylerin ve koltukların kirli olması, yiyecek artıkları, içecek dökülmeleri veya nem nedeniyle küflenme gibi faktörler kötü koku oluşumuna sebep olabilir.

Arabanın içi güzel kokması için ne yapmalı? Araç içine sinen koku nasıl geçer? gibi soruların yanıtı haberimizde.

Bu yöntem sayesinde biner binmez mis gibi kokuyu alacaksınız.

İşte oldukça basit ve etkili bir yöntem...

Vanilin dökün

Toz vanilyayı yani bildiğimiz vanilini aracın paspas altlarına veya kenarlarına azar azar serpiştirin.

Genellikle kek ve benzeri tatlı tariflerinde aroma vermesi için kullanılan bu vanilin, araç içindeki kötü kokuyu hapsedecektir.

Aynı zamanda hoş bir vanilya kokusu yayılmasını da sağlayacaktır.