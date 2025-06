Patatesleri bu şekilde saklayın, filizlenme sorununu ortadan kaldırın

Girdiği her yemeğe lezzet veren, tek başına pişirildiği her şekilde severek tüketilen patates her evin temel gıdaları arasında yer alır.

Ancak her gıda ürününde olduğu gibi patatesleri de saklamanız gereken uygun koşullar bulunur. Doğru koşullarda saklanmadığında filizlenme sorunu ile karşı karşıya kalmanıza neden olan patatesleri en doğru saklama şekli ortaya çıkrı.

Uygulayacağınız bu yöntem patatesleri filizlenme sorunundan kurtararak çöpe atılma derdinden kurtaracak.

BU ŞEKİLDE SAKLAYAN FİLİZLENME DERDİNE SON

Uzmanların tavsiyelerine göre, patateslerin raf ömrünü uzatmak için depolama ortamı; ışık geçirgenliği, nem oranı ve sıcaklık kontrolü açısından optimize edilmelidir. Fotosentezi tetikleyen ışık, solanin oluşumuna neden olabilirken; yüksek nem çürümeyi, yüksek sıcaklık ise filizlenmeyi teşvik eder. Bu nedenle patatesler:

4–10 °C arasında stabilize edilmiş serinlikte ,

, %80'in altında göreli nem seviyesine sahip kuru ,

, ışık geçirmeyen karanlık alanlarda saklanmalıdır.

Uygun ortamlar arasında iyi havalandırılan kilerler, bodrum katları veya kontrollü depo sistemleri bulunmaktadır.