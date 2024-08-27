Patlıcanı bu yöntemle buzluğa atın, kışı atlatın... Kışlık patlıcan hazırlığı patlıcanları sezon dışında da tüketebilmek için şarttır. Bu yöntemle saklayanlar, kışın bol bol patlıcan yiyebilir.

Editör: Yağmur Dinç

Sebzeler, yaz aylarında bir başka oluyor.

Günümüzde her mevsim her ürün bulunabilse de, aynı tadı vermiyor.

Bu sebeple annelerimiz kışlık buzluk hazırlıklarına başladı.

Domates, fasulye, bamya gibi sebzeleri kışın tüketmek üzere işlemlerden geçirmek gerekiyor.

Patlıcan da kışlık hazırlıklar arasında yerini alıyor. Dondurulmuş patlıcanlar, kış aylarında kullanılmak üzere lezzetlerini koruyarak muhafaza ediliyor.

İşte yemeklik, kızartmalık dondurulmuş patlıcan tarifi...

KIŞLIK PATLICAN HAZIRLIĞI

Olgun, sağlam ve taze patlıcanları tercih edin.

Patlıcanları iyice yıkayın ve uçlarını kesin. Kabuğunu soymanız önerilir. Küp küp veya dilim dilim doğrayın.

Patlıcanları kaynar suya 2-3 dakika koyup haşlayın. Bu işlem patlıcanın rengini korur ve acılığı giderir. Haşlamadan sonra hemen soğuk suya alın ve süzün.

Patlıcanları tek kat halinde bir tepsiye serin ve dondurucuya koyun. Donduktan sonra, hava geçirmeyen poşetlere veya kaplara aktarın.