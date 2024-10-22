Patlıcanı kızarttıktan sonra bu yöntemi uygulayın, fazla yağı anında kayboluyor...

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Türk mutfağının sevilen yemekleri arasında olan karnıyarık 7'den 70'e herkes tarafından severek tüketilir.

Severek tüketilen karnıyarık yapımı da bir hayli zahmetlidir. Özellikle patlıcanları kızartmak şüphesiz yemeğin en zahmetli aşamasıdır.

Bol yağda iyice kızartılan patlıcanlar bir hayli de yağ çeker. Yağından arınması için her ne kadar soğuması için beklenilen sürede altına peçete konulsa da bu çokta etkili olmayan bir yöntemdir.

Patlıcanların altına peçete dizmek yerine uygulayacağınız bu yöntem fazla yağdan saniyeler kurtulmanızı sağlayacak.

YAĞDAN ESER KALMIYOR!

Karnıyarık yaparken en zahmetli aşaması olan kızartma işlemi sırasına patlicanlaraa uygulayacağınız bu yöntem patlıcanları fazla yağından anında arındıracak.

Söz konusu yöntem için ihtiyacınız olan tek şey 1 büyük kase dolusu sıcak su. Kaseye doldurduğunuz sıcak suya, yağdan çıkarttığınız patlıcanları en fazla 15 saniye olacak şekilde koymanız yeterli oluyor.

Suya konulan patlıcanlar birkaç saniye içerisinde fazla yağdan arınmış oluyor. Bu yöntem sayesinde güzelce kızarmış patlıcanları fazla yağdan arındırarak lezzetli bir karnıyarık elde edeceksiniz.